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ترامب: إيران تريد التجارة مع الولايات المتحدة

03:30 م الجمعة 16 مايو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، إن إيران تريد التجارة مع الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن بلاده قدمت اقتراحًا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلى ترامب بهذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، فيما أنهى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة وهي المحطة الأخيرة في جولته التي شملت ثلاث دول في الشرق الأوسط.

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح ولم تعترف إيران بشكل فوري أنها حصلت عليه.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني
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