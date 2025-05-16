وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية

بغداد - (د ب أ)

وصل إلى بغداد بعد ظهر اليوم الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية التي ستنطلق غدا السبت.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في مطار بغداد الدولي نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين وأعضاء السفارة الفلسطينية في بغداد.

وعلى الرغم من عدم اتضاح حجم المشاركة للرؤساء والملوك والأمراء العرب في القمة العربية في بغداد إلا أن وزارة الخارجية العراقية تشير إلى أن حجم المشاركة ستكون "نوعية ومكثفة وقراراتها إستثنائية ".

ومن المنتظر أن يبدأ عدد من رؤساء الوفود العربية بالوصول إلى بغداد اليوم الجمعة للمشاركة في القمة العربية.

وستكون القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والأزمات في الشأن العربي أبرز الملفات، التي سيناقشها الرؤساء والملوك والأمراء العرب، فضلا عن مبادرات عراقية تشتمل على تأسيس مراكز عربية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة الوطنية وغرفة للتنسيق الأمني وصندوق للتعاون لإعادة الإعمار وآثار الأزمات.