إعلان

اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

03:11 م الجمعة 16 مايو 2025

اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسطنبول- (أ ب)

اجتمع مسؤولون من روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة في إسطنبول، في أول محادثات سلام مباشرة بين الجانبين خلال ثلاث سنوات.

لكن توقع مسؤولون ومراقبون ألا تحرز المحادثات تقدما فوريا كبيرا في وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

واجتمع وفد أوكراني بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف مع فريق روسي منخفض المستوى برئاسة المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، الذي نشر صورة للاجتماع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسطنبول روسيا وأوكرانيا وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان