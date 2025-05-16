اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

إسطنبول- (أ ب)

اجتمع مسؤولون من روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة في إسطنبول، في أول محادثات سلام مباشرة بين الجانبين خلال ثلاث سنوات.

لكن توقع مسؤولون ومراقبون ألا تحرز المحادثات تقدما فوريا كبيرا في وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

واجتمع وفد أوكراني بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف مع فريق روسي منخفض المستوى برئاسة المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، الذي نشر صورة للاجتماع.