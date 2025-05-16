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ماكرون: يجب أن يكون لنا رد تجاه الوضع غير المقبول بغزة

03:03 م الجمعة 16 مايو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أنه على الدول الأوروبية أن يكون لها رد تجاه الوضع غير المقبول في قطاع غزة، وفق وصفه.

ويوم الأربعاء الماضي، حث ماكرون الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا أن مسألة مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل تظل سؤالًا مطروحًا على الأوروبيين.

واستشهد الرئيس الفرنسي بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت فيها إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال ماكرون، ردًا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، لذلك فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".

التصريحات التي أثارت غضب إسرائيل، وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.

وقال نتنياهو، إن "ماكرون اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب تنظيم إرهابي إسلامي قاتل وترديد دعاية كاذبة واتهامات ضد إسرائيل"، وفق تعبيره، في إشارة لحركة حماس.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قطاع غزة الاتحاد الأوروبي إسرائيل
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