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ماكرون: لولا الضغط الأمريكي لما ذهبت روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا

02:58 م الجمعة 16 مايو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لولا الضغط الأمريكي لما ذهبت روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، مضيفًا "علينا العمل على تحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا".

وانطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني، يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.

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