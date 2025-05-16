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حماس: الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة

02:42 م الجمعة 16 مايو 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة في محاولة وصفتها بـ"اليائسة" لفرض معادلات الاستسلام على الشعب الفلسطيني، في ظل حملة قصف شديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة.

وأضافت أن مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين تجسد إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية أمام العالم في ظل غياب تام لأي تحرك دولي فعال.

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف المجازر وفرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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