حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة والتصدي للمستوطنين بالضفة الغربية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "عصابات المستوطنين" تواصل -بدعم من جيش الاحتلال- تنفيذ اعتداءاتها على عدة قرى بمحافظة سلفيت وشمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن استمرار التدمير في بلدة برقين والهجمات في محيط بئر المسعودية يعكس تصعيدًا خطيرًا، ودعت إلى تصعيد المقاومة والتصدي للمستوطنين ومخططات الاحتلال الهادفة لسرقة الأرض وتهجير السكان.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قالت حماس، في بيان اليوم الجمعة، إن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة في محاولة وصفتها بـ"اليائسة" لفرض معادلات الاستسلام على الشعب الفلسطيني، في ظل حملة قصف شديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة.

وأضافت أن مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين تجسد إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية أمام العالم في ظل غياب تام لأي تحرك دولي فعال، مطالبة الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف المجازر وفرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.