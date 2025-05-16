ترامب: لم أطلب من الإسرائيليين الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يطلب من الإسرائيليين الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، مضيفًا "وأعتقد أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نريد لسوريا أن تنجح"، وكان أعلن، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض، أن إدارته "تعتزم رفع كافة العقوبات عن سوريا"، في خطوة تعد بداية لمرحلة جديدة قد تعيد دمج دمشق تدريجيًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

وقال ترامب، من على متن الطائرة المتجهة إلى قطر أول أمس الأربعاء، "أبلغنا إسرائيل أننا سنرفع العقوبات عن سوريا"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

والتقى ترامب، أول أمس الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع بالرياض، ووفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن اللقاء بين ترامب والشرع جرى التخطيط له مسبقًا، قبل انعقاد القمة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى اختبار فرص إعادة بناء العلاقة بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة والحصار السياسي والاقتصادي.

ووصف ترامب، الشرع بأنه "رائع وشاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي" و لديه "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تنضم سوريا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" للتطبيع مع إسرائيل.