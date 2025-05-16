ترامب: أمريكا قدمت اقتراحا إلى إيران مع استمرار المفاوضات بشأن برنامجها النووي

أبوظبي- (أ ب)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلى ترامب بهذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، فيما أنهى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة وهي المحطة الأخيرة في جولته التي شملت ثلاث دول في الشرق الأوسط.

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح ولم تعترف إيران بشكل فوري أنها حصلت عليه.