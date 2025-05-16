ترامب يغادر أبوظبي مختتمًا جولته الخليجية (فيديو)

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الإماراتية أبوظبي مختتمًا جولته الخليجية.

ووصل ترامب، أبوظبي أمس الخميس، في إطار ختام جولته الخليجية عقب زيارتين إلى السعودية، وقطر، فيما كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

ترامب يغادر أبوظبي، ويودع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث سيعود الرئيس للعاصمة واشنطن. pic.twitter.com/xNr8C1HaHj — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 16, 2025

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن زيارته الخليجية "كانت رائعة وغير مسبوقة، ولدينا استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار "، مضيفًا "لدينا علاقات رائعة مع قطر والسعودية والإمارات".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستشارك بـ 2.4 مليار دولار من الاستثمارات في الإمارات، وفي المقابل ستستثمر الإمارات 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وفي زيارة رسمية بدأها يوم الثلاثاء الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقات اقتصادية بمليارات الدولارات مع الدول الخليجية الثلاث التي زارها: وهم السعودية وقطر والإمارات على التوالي.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما قطر، قال البيت الأبيض: "وقّع الرئيس دونالد ترامب اتفاقيةً مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار.

كما أعلن البيت الأبيض تفاصيل الصفقات والتفاهمات والاستثمارات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وقعت خلال زيارة ترامب ولقائه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.

وورد في بيان البيت الأبيض، أمس الخميس: "بناء الرخاء الدائم لأمريكا وحلفائنا: أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم في أبو ظبي عن صفقات تجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار في منطقة الخليج إلى أكثر من 2 تريليون دولار".