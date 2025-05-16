بعد انتهاء جولته الخليجية.. كيف وصف ترامب قادة السعودية وقطر والإمارات؟

كتبت- سهر عبد الرحيم

انهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته، التي وصفها بـ"التاريخية وغير المسبوقة"، إلى دول الخليج، بدأها بالسعودية ثم قطر واختتمها بالإمارات، وقّع خلالها صفقات اقتصادية بمليارات الدولارات في الدول الثلاث، فضلًا عن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

وأشاد ترامب بقادة الدول العربية الذين التقاهم خلال جولته الخليجية؛ مثنيًا على شخصياتهم و أدوارهم القيادية بعبارات لافتة اختلفت بين "أعظم ممثل لبلده" و "قائدًا عظيمًا" و "شاب قوي وجذاب".

ولي العهد السعودي

"ليس لدينا من هو أقوى ولا أحد يُضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل لكم، ولو لم أكن أحبه، لخرجتُ من هنا بسرعة، إنه يعرفني جيدًا، أنا أحبه، أحبه كثيرًا، أحبه كثيرًا"، هكذا أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ترامب، خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، الذي عُقِد الثلاثاء الماضي بالرياض: "سنجعل علاقتنا بالسعودية أقوى"، مضيفًا: لن أنسى الضيافة الاستثنائية أبدًا التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات".

وبدوره، وصف بن سلمان العلاقة بين السعودية الولايات المتحدة بأنها "أساس للأمن والازدهار" وأن علاقة اقتصادية عميقة تجمع البلدين، معلنًا توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار، ليبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 500 مليار دولار عام 2024.

وأعرب بن سلمان عن أمله في فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار، وأن تصل إلى تريليون دولار بين الرياض وواشنطن.

أمير قطر

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ وصفه بـ"القائد العظيم" الذي حقق لبلاده إنجازات هائلة، مؤكدًا وصول العلاقات بين الدوحة وواشنطن إلى أعلى مستوياتها، وذلك خلال زيارته التي أجراها إلى الدوحة يوم الأربعاء الماضي.

ووجه ترامب الشكر لأمير دولة قطر، قائلًا: "أتشرف بأنني أول رئيس أميركي يزور دولة قطر".

وفي لقطة لفتت الأنظار وأثارت تفاعلًا واسعًا، أهدى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال مراسم توقيع اتفاقيات بين الدوحة وواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القلم الذي استخدمه لتوقيع الاتفاقيات، كـ تذكار رمزي يوثق الحدث.

وبدوره، تلقى ترامب الهدية بابتسامة، لوّح بالقلم أمام الكاميرات قبل أن يعيده إلى الطاولة، ثم ما لبث أن وضعه في جيبه. ووقّع ترامب اتفاقية مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينج، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

رئيس الإمارات

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصفًا إياه بأنه "قائد قوي ورجل عظيم". كما أشاد بالعلاقات بين أبو ظبي وواشنطن، قائلًا إن "العلاقات مع الإمارات في أعلى المستويات مما سيسفر عن نتائج جيدة".

وأعلن البيت الأبيض تفاصيل الصفقات والتفاهمات والاستثمارات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وقعت خلال زيارة ترامب ولقائه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.

ومنح الرئيس الإماراتي نظيره الأمريكي "وسام زايد"، وهو أعلى وسام في دولة الإمارات يُمنح لقادة الدول تقديرًا لجهودهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

الرئيس السوري

لأول مرة منذ مرور 25 عامًا على آخر لقاء جمع رئيسًا أمريكيًا بنظيره السوري، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، يوم الأربعاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصف ترامب، الشرع بأنه "رائع وشاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي" و لديه "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تنضم سوريا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" للتطبيع مع إسرائيل.

وجاء اللقاء، بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ وقت النظام السابق للرئيس بشار الأسد الذي سقط في 8 ديسمبر الماضي، وفر بعدها الأسد إلى روسيا. وتم اللقاء على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، التي حضرها عدد من زعماء دول الخليج في الرياض.

بدوره؛ أشاد الرئيس السوري بقرار نظيره الأمريكي بشأن رفع العقوبات عن دمشق، ووصفه بـ"الشجاع والتاريخي"، وأكد أن سوريا لن تكون إلا ساحة للسلام. وشكر الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان له دورًا أساسيًا في قرار رفع العقوبات.