انطلاق الاجتماع التركي الأمريكي الأوكراني في إطار مفاوضات إسطنبول

إسطنبول- (د ب أ)

انطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

=ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني فيرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.

والخميس، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن تشكيل وفد بلاده المشارك في مفاوضات السلام بإسطنبول.

ومن المقرر أن ينطلق في المكان نفسه، اجتماع ثلاثي آخر بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، الساعة 12.30 (09.30 توقيت جرينتش).

وستكون هذه أول محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ربيع عام 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي واسع النطاق.

وفي 11 مايو الجاري، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول.

يشار إلى أنه في مارس 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب غير أن المباحثات لم تكلل بالنجاح.

ووقع البلدان اتفاقية بإسطنبول في يوليو 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وللمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو 2023.

وأشارت مصادر إلى أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كان سيكون هناك اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة.