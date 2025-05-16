وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود

برلين- (د ب أ)

ذكر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود هو خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الاتحادي (بوندستاج): "ينتظر المواطنون منا تغييرا في السياسة"، مضيفا أن هذا قد بدأ هذا الآن على الحدود الألمانية.

وكان الوزير قد أصدر أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه بتشديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي، وطرد طالبي اللجوء من الحدود.

وقال دوبرينت موجها خطابه للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أعلم أن هذا سيتطلب منكم أكثر مما سيتطلبه منا"، معلنا لذلك استعداده للتعاون بشكل وثيق مع الحزب في هذا المجال، داعية ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي المسؤولين في المقام الأول عن السياسة الداخلية إلى "إنجاز هذه المهمة بصورة مشتركة"، لأن الهجرة غير النظامية تهدد "استقرار بلادنا".

وفي الوقت نفسه، أعلن دوبرينت عن المزيد من عمليات ترحيل الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد، وقال: "سنقوم بترحيلهم إلى أفغانستان وسوريا".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأكد دوبرينت ضرورة إمداد السلطات الأمنية بالأدوات اللازمة لأداء عملها.