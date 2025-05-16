الرئيس العراقي يرحب بقرار ترامب برفع العقوبات على سوريا

بغداد- (د ب أ)

رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات على سوريا.

وقال الرئيس العراقي: "نرحب برفع العقوبات عن سوريا ووجهنا دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية"، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية.

وأضاف "نتمنى الأمن والاستقرار للشعب السوري وتمتعه بنظام ديمقراطي يمثل جميع المكونات والأطياف".

وأشار إلى أن "انعقاد القمة العربية ببغداد مهم في ظل مشاكل وأزمات عربية، في فلسطين والسودان ولبنان وسوريا وغيرها، وسنعمل على بحثها وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها، والعمل على تنفيذها".

وتابع بالقول إن "علاقاتنا جيدة مع جميع دول الجوار، ونعمل على تعزيزها، ونركز على التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وبقاياه".

ومن المنتظر أن تنطلق غدا السبت أعمال الدورة الـ 34 للقمة العربية في بغداد لمناقشة ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وأزمات المنطقة العربية ومواجهة التحديات وتطورات الأحداث الإقليمية والعالمية.