ترامب: زيارتي الخليجية كانت رائعة وغير مسبوقة ولدينا علاقات رائعة معهم



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زيارته الخليجية "كانت رائعة وغير مسبوقة، ولدينا استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار "، مضيفًا "لدينا علاقات رائعة مع قطر والسعودية والإمارات".



وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستشارك بـ 2.4 مليار دولار من الاستثمارات في الإمارات، وفي المقابل ستستثمر الإمارات 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.



وفي زيارة رسمية بدأها يوم الثلاثاء الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقات اقتصادية بمليارات الدولارات مع الدول الخليجية الثلاث التي زارها: وهم السعودية وقطر والإمارات على التوالي.



من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.



أما قطر، قال البيت الأبيض: "وقّع الرئيس دونالد ترامب اتفاقيةً مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. كما أعلن الرئيس عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ و محركات جنرال إلكتريك للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية".



كما أعلن البيت الأبيض تفاصيل الصفقات والتفاهمات والاستثمارات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وقعت خلال زيارة ترامب ولقائه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.



وورد في بيان البيت الأبيض، أمس الخميس: "بناء الرخاء الدائم لأمريكا وحلفائنا: أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم في أبو ظبي عن صفقات تجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار في منطقة الخليج إلى أكثر من 2 تريليون دولار".