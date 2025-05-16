الصين تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية

نيويورك- (د ب أ)

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنج شوانج، يوم الخميس إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه فقط من خلال تنفيذ حل الدولتين يمكن طي صفحة النكبة إلى الأبد.

وقال قنج خلال إحياء الأمم المتحدة للذكرى السابعة والسبعين للنكبة: "قبل سبعة وسبعين عاما، تم طرد أو فرار أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من ديارهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين شرعوا في رحلة شاقة من أجل تحقيق حقوقهم ومصالحهم المشروعة. واليوم، بعد 77 عاما، لم يتم تدارك الظلم التاريخي الذي عانى منه الشعب الفلسطيني فحسب، بل تفاقم أيضًا"، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي معرض تسليط الضوء على التأثير المدمر للصراع المستمر منذ 19 شهرا في غزة، قال قنج إن أكثر من 53 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم ويواجه مليونا شخص الآن "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في ظل حصار إسرائيلي متزايد.

وأوضح إن التوسع المتواصل للمستوطنات في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين "يضغطان بلا هوادة على المساحة المتاحة للشعب الفلسطيني ويقوضان أساس حل الدولتين".

وأكد قنج: "إن قضية فلسطين، جوهر قضية الشرق الأوسط، تؤثر على السلام والاستقرار والأمن طويل الأمد في المنطقة، إن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل هذه القضية. والمطلوب الآن هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة على الفور وتخفيف الكارثة الإنسانية".

وحث إسرائيل على الامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واحترام التدابير المؤقتة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.