صحة غزة: القطاع يشهد أبشع مجازر التطهير العرقي



وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، إن القطاع يشهد أبشع مجازر التطهير العرقي التي أسفرت عن 250 شهيدًا خلال الـ36 ساعة الماضية.

وأفاد المدير العام لصحة غزة، بأن أكثر من 150 مصابًا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة حديثة ومحرمة دوليًا في استهداف المنشآت المدنية.

وأشار إلى زيادة عدد حالات الأجنة المشوهة كأثر للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، مضيفًا "نواجه نقصًا حادًا في المستلزمات والكوادر الطبية وتوفير العناية المركزة".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 119 ألف آخرين منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.



وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وسط تزايد التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني.