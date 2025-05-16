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تيفاني ترامب تستقبل مولودها الأول الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي

10:39 ص الجمعة 16 مايو 2025

تيفاني ترامب

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واشنطن- (د ب أ)

ولد يوم الخميس الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني ترامب.

وكتبت الأم لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مرحباً بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه! نشرك على دخولك حياتنا!"

يشار إلى أن تيفاني ترامب، الحاصلة على شهادة في القانون، هي ابنة دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز. وهي متزوجة من رجل الأعمال مايكل بولس وعملت سابقا كمغنية وعارضة أزياء.

ولدى ترامب بالفعل عدة أحفاد. ابنه الأكبر، دونالد ترامب جونيور، لديه خمسة أطفال من زوجته السابقة فانيسا.

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