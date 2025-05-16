حريق ضخم وانفجارات في قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني

لندن- (د ب أ)

نشب حريق ضخم في موقع قاعدة سابقة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفورد شاير، في جنوب شرق إنجلترا، حيث أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجارات عالية وتصاعد دخان أسود كثيف من الموقع.

ويتعامل حوالي 10 من فرق الإطفاء والإنقاذ مع الحريق في بيستر، مما استدعى استجابة واسعة النطاق وتحذيرات للسكان المحليين للبقاء داخل منازلهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إن "10 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تتعامل حاليا مع حادث خطير مستمر في بيستر موشن من الساعة السادسة و39 دقيقة مساء(1739 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس.

وأضافت خدمة الإطفاء والإنقاذ "ننصح المواطنين بتجنب المنطقة، كما ننصح السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق جميع النوافذ حتى إشعار آخر".

وقال عضو المجلس المحلي، سام هولاند إن الحريق نشب في بيستر موشن وهو مركز تاريخي للسيارات والطيران، يقع في القاعدة الجوية السابقة.

ويضم المركز أكثر من 50 شركة متخصصة تركز على ترميم السيارات الكلاسيكية والهندسة.