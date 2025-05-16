وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن موعد لقاء بوتين وترامب

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، إن الجدول الزمني للقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين قد لا يُحدد إلا بعد عودة ترامب من جولته الخارجية.

وأضاف روبيو خلال حديثه إلى الصحفيين في أنطاليا: "علينا إيجاد طريقة لتطبيق ذلك عمليًا، لذا من المحتمل أن ننتظر حتى ينتهي من رحلته لأن الرئيس لا يزال في الخارج".

وتابع: "سننتظر لنرى ما سيحدث غدًا، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات بشأن الجدول الزمني ومكان وزمان عقد هذه الاجتماعات".

يأتي هذا التصريح في ظل تكهنات أطلقها ترامب خلال الأيام الماضية، حول إمكانية تعديل جدول رحلاته إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. وكان ترامب قد قال للصحفيين يوم الأربعاء إن بوتين "يود أن أكون هناك".

ومع ذلك، وبعد إعلان الكرملين عن وفد روسيا الذي سيشارك في المحادثات – لأول مرة دون حضور بوتين شخصيًا – قال مسؤولان في البيت الأبيض لشبكة CNN إن ترامب لن يحضر أيضاً.