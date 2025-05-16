الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تنوي رفع العقوبات عن سوريا بشكل دائم حاليا

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات مؤقتة من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها لا تنوي إلغائها بشكل دائم في الوقت الحالي.

وقال روبيو خلال تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أنطاليا: "جوهر هذه العقوبات قانوني بموجب قانون قيصر، وقد طلب منا أعضاء في الكونجرس من كلا الحزبين استخدام صلاحيات الإعفاء المنصوص عليها في القانون، وهذا ما ينوي الرئيس القيام به".

وأضاف الوزير الأمريكي: "مع إحرازنا تقدماً، نأمل أن نتمكن قريباً أو يوماً ما من التوجه إلى الكونجرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم".

وأشار روبيو، إلى أن الإعفاءات تُجدد كل 180 يوماً، معربًا عن أمله في رفع العقوبات نهائياً مستقبلاً، مؤكدًا أن تجديد العقوبات كل ستة أشهر يعيق الاستثمار في سوريا.

وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت بوضع الأساس لرفع العقوبات قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، وقال: "كنت مع الرئيس عندما اتخذ هذا القرار وأدرجه في خطابه".

كما أشار روبيو إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للحكومة السورية المؤقتة في جهود إزالة الأسلحة الكيميائية.