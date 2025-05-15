ترامب يصف محمد بن زايد بـ"الرجل الذكي والقوي والمحارب العظيم"

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد، واصفاً إياه بأنه "رجل ذكي وقوي ومحارب عظيم"، مؤكداً أنه يتمتع بمكانة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لقد خاض الكثير من الحروب، وأمثاله قليلون حقاً"، مضيفاً: "عندما يتعرف الناس عليه عن قرب، سيكنّون له الكثير من الاحترام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

ووثقت المقاطع لحظات الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي داخل قصر الوطن، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وتضمنت مراسم الاستقبال عروضًا عسكرية وموسيقية شعبية، عبر خلالها ترامب عن تفاعله مع الفرق العازفة أثناء دخوله القصر الرئاسي، في زيارة وصفت بـ"زيارة الدولة"، تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.