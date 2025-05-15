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الحوثيون: ملايين المحتلين هربوا إلى الملاجئ

11:47 م الخميس 15 مايو 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن حظر الملاحة الجوية في مطار اللد "بن غوريون" والملاحة البحرية سيظل قائمًا حتى تحقيق أهداف العملية، مؤكّدًا استمرارهم في "تعزيز وتوسيع الفعل العسكري" بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأوضح الناطق أن العملية أسفرت عن هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار لنحو ساعة، مضيفًا أنهم استهدفوا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

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جماعة أنصار الله الحوثيين مطار اللد مطار بن غوريون غزة
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