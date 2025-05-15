الحوثيون: ملايين المحتلين هربوا إلى الملاجئ

وكالات

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن حظر الملاحة الجوية في مطار اللد "بن غوريون" والملاحة البحرية سيظل قائمًا حتى تحقيق أهداف العملية، مؤكّدًا استمرارهم في "تعزيز وتوسيع الفعل العسكري" بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأوضح الناطق أن العملية أسفرت عن هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار لنحو ساعة، مضيفًا أنهم استهدفوا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.