ترامب يعلن عن صفقات تتجاوز 200 مليار دولار مع الإمارات

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن صفقات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء، أن الصفقات تشمل التزامًا بقيمة 14.5 مليار دولار بين شركتي بوينغ (Boeing) وجنرال إلكتريك للطيران (GE Aerospace) من جهة، وشركة الاتحاد للطيران من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة الرئيس ترامب للإمارات ولقائه برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن بأبوظبي اليوم الخميس.

ومن جانبه منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد"، خلال استقباله الخميس في أبوظبي.

وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــفي قصر الوطن في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.

ووصل ترامب، الخميس، إلى دولة الإمارات ضمن جولته في الشرق الأوسط والتي ضمت قطر والسعودية.