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رئيس دولة الإمارات يمنح ترامب وسام زايد "صورة"

11:24 م الخميس 15 مايو 2025

دونالد ترامب والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد"، خلال استقباله الخميس في أبوظبي.

وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــ في قصر الوطن في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.

ووصل ترامب، الخميس، إلى دولة الإمارات ضمن جولته في الشرق الأوسط والتي ضمت قطر والسعودية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

وسام ترامب 1

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رئيس دولة الإمارات منح ترامب وسام الشيخ زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة ترامب لدولة الإمارات
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