مصادر تركية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تبدأ غدا الجمعة

(د ب أ)

قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية في أنقرة إنه تم تأجيل المفاوضات بين المبعوثين الأوكرانيين والروس في إسطنبول لإنهاء الحرب في أوكرانيا حتى غدا الجمعة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال اليوم الخميس، إنه بصدد إرسال فريق برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء أول محادثات سلام مباشرة مع وفد روسي منذ الأسابيع الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

واتخذ زيلينسكي هذه الخطوة بعدما امتنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور لقاء مباشر معه في تركيا، كان الرئيس الأوكراني قد اقترحه ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية المكثفة في مطلع الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة إن الوفد الروسي لا يضم "أي شخص يملك صلاحية اتخاذ قرارات فعليا"، متهما موسكو بعدم التعامل بجدية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

لكنه قال إنه قرر إرسال مسؤولين أوكرانيين من أنقرة إلى إسطنبول — التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر (نحو 300 ميل) — لإجراء أول محادثات مباشرة منذ مارس 2022، بعد شهر من بداية الغزو الروسي الشامل لجارتها، وذلك لإظهار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا تسعى لإنهاء الصراع.

وقال إن الوفد الأوكراني سيكون برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف، وإن هدفه هو "محاولة اتخاذ الخطوات الأولى على الأقل نحو خفض التصعيد، والخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب — وتحديدا، التوصل إلى وقف لإطلاق النار."

ويُذكر أن غياب بوتين قد خيب الآمال في تحقيق انفراجة في جهود السلام التي تم دفعها في الأشهر الأخيرة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول غرب أوروبا في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة.

كما أثار غياب بوتين أيضا احتمال تشديد العقوبات الدولية على روسيا، التي هددت بها الدول الغربية.