السعودية تدين قصف الاحتلال لمستشفى في غزة وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة خارجيتها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، والذي شمل مؤخرًا استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى.

وأكدت الوزارة في بيان لها الخميس، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وجددت المملكة رفضها القاطع لما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومحمّلةً قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات.

كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك الفوري لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل إسرائيل.