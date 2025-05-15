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بالفيديو.. اعتداء يهود على بن غفير وزوجته بالضرب وسط تل أبيب

10:29 م الخميس 15 مايو 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

شهدت بلدة بيت شيمش، مساء الخميس، حادثة اعتداء نفذها متطرفون من طائفة "الحريديم" على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزوجته، أثناء وجودهما في أحد أحياء المدينة، ما استدعى تدخلًا أمنيًا مكثفًا من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، فإن المتطرفون حاصروا سيارة الوزير محاولين إتلافها والاعتداء على زوجته أيالا، الأمر الذي اضطر عناصر الشرطة لاستخدام وسائل تفريق الحشود، من بينها القنابل الصوتية والهراوات، لتأمين الحماية لهما وتفريق المعتدين.

وأكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الشرطة ألقت القبض على شخص واحد على الأقل على خلفية الواقعة، في حين أعلنت أنها ستواصل "العمل على اعتقال وتقديم كل من يخل بالنظام العام ويعتدي على الممتلكات أو المسؤولين إلى العدالة".

وفي بيان رسمي، قال بن غفير إن الحادث وقع بعد أن أوقف وزوجته سيارتهما في أحد الأحياء الحريدية، وبلّغا الشرطة بوجود أعلام فلسطينية مرسومة على أحد الجدران، قبل أن يتعرضا لهجوم من قبل أعضاء في جماعة "ناطوري كارتا" المناهضة للصهيونية.

ونقل المتحدث باسم الوزير أن المتظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للتجنيد، ووجّهوا له ولزوجته إهانات وتهديدات، وصلت إلى الاعتداء الجسدي على أيالا التي "تلقت صفعة على ظهرها من أحد النشطاء"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الوزير تعهد بعدم التساهل مع هذه "الاعتداءات" وتطبيق القانون بكل حزم.

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