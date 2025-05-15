وسائل إعلام عبرية: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكالات

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، شملت تل أبيب الكبرى والقدس، بحسب ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن باتجاه وسط البلاد، فيما أُعلن عن إغلاق مطار بن غوريون مؤقتًا كإجراء احترازي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد عملية إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد وعملت على اعتراضه.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.