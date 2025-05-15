حماس تدعو لأيام غضب شعبية وتتهم نتنياهو باستخدام "التجويع كسلاح إبادة"

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة أيام غضب شعبي في كافة العواصم العربية والإسلامية والعالمية، نصرة لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي.

وطالبت الحركة في بيان لها، بتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات على إسرائيل وملاحقة قادتها باعتبارهم "مجرمي حرب"، مؤكدة أن بيانات التنديد لم تعد كافية أمام ما وصفته بـ"الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

واتهمت "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام "التجويع كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، معتبرة أن ذلك "يشكل جريمة حرب موصوفة تكشف فشل المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته".

وأشارت الحركة إلى أن قطاع غزة شهد خلال أقل من 24 ساعة سقوط أكثر من 120 شهيدًا، إلى جانب "مجازر جماعية طالت عائلات بكاملها، تم محوها من السجل المدني، في مشاهد مروّعة تعكس حجم الفاشية والوحشية التي يمارسها الاحتلال"، وفق البيان.