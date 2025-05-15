جوتيريش يدعو إلى الحفاظ على الهدنة في ليبيا

(د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها في مدينة طرابلس يوم أمس، والبناء عليها من خلال الحوار. ‏

ونقل فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام عن جوتيريش قوله، إن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية.

وأعرب جوتيريش عن حزنه الشديد لسماعه نبأ مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في الاشتباكات الأخيرة.

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، ودعاهم إلى المشاركة في حوار جاد وبنوايا حسنة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال فرحان حق، إن الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير التوصل إلى اتفاق يمهّد الطريق نحو سلام واستقرار دائمين في ليبيا.