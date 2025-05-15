كتبت- أسماء البتاكوشي:

تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء العزل في قطاع غزة، والقصف للمرافق المدنية والصحية بالقطاع، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني اليوم.

وحذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، من تداعيات تلك الممارسات، والتي أضحت السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط، وتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب استمرار الانتهاكات المتعددة لكافة وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتشدد جمهورية مصر العربية على المسئولية المشتركة للمجتمع الدولي في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والذي يتناقض مع كافة المقاصد والقيم الإنسانية، مكررة دعوتها بضرورة تفعيل مفهوم المحاسبة، وإيجاد الآليات والسبل الملائمة لحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده، واستعادة حقوقه المسلوبة، وبما يسهم في الحفاظ على مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ويحول دون انهياره.