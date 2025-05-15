أبرز محطات زيارة ترامب يوم الخميس إلى قطر والإمارات

القاهرة- مصراوي

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس كلًا من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخللت جولته زيارات عسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى فعاليات رسمية وثقافية.

في البداية شارك الرئيس ترامب في مائدة مستديرة مع قادة الأعمال في قطر، حيث أثنى على زعيم سوريا المؤقت أحمد الشرع، واقترح إنشاء "منطقة حرية" في غزة، كما ألمح إلى توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند.

وقال ترامب خلال الاجتماع في الدوحة: "الهند تُعد من أعلى الدول فرضًا للتعريفات الجمركية في العالم. من الصعب جدًا التصدير إلى هناك، لكنهم قدموا لنا عرضًا بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل تقريبًا".

كما زار ترامب قاعدة العديد الجوية – أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط – حيث ألقى خطابًا أشبه بتجمع انتخابي، شكر فيه الجنود الأمريكيين على دعمهم، مؤكدًا أن أولويته هي إنهاء الحروب لا إطلاقها، لكنه لن يتردد في استخدام القوة عند الضرورة.

وقال ترامب خلال خطابه "أولويتي هي إنهاء النزاعات، لا إشعالها، لكنني لن أتردد أبدًا في استخدام القوة الأمريكية إذا لزم الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو عن شركائنا، وقطر هي أحد هؤلاء الشركاء العظام".

وبعد انتهاء زيارته في قطر، انتقل ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي – المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الشرق أوسطية.

استُقبل في المطار الرئاسي بعروض موسيقية واستعراض عسكري رسمي.

وفور وصوله، قام ترامب بجولة داخل جامع الشيخ زايد الكبير، وأشاد بإغلاق المعلم الثقافي والديني البارز مؤقتًا خلال زيارته، واعتبره "تكريمًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس ترامب مساء الخميس في اجتماعات ثنائية بالقصر الرئاسي في أبو ظبي.

وسيختتم ترامب جولته في الشرق الأوسط يوم الجمعة بالمشاركة في جلسة تصوير عائلية مع رجال الأعمال من الإمارات والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع مستدير، قبل أن يقوم بجولة في "بيت العائلة الإبراهيمية".