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البث العبرية: بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو لبحث مفاوضات صفقة التبادل

08:50 م الخميس 15 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، ببدء مشاورات أمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث تطورات مفاوضات صفقة التبادل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار في ختام الاجتماع بشأن بقاء وفد التفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، في ظل عدم إحراز تقدم بشأن الصفقة.

كان زعيم المعارضة يائير لبيد قال بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوصل إلى صفقة تبادل ممكن، وإنهم على بعد خطوة من قرار في الكابينت من أجل تحقيق ذلك.

وأشار لبيد إلى أنه أكد لنتنياهو استعداد المعارضة لتوفير شبكة أمان برلمانية تتيح للحكومة إتمام الصفقة وإعادة الأسرى.

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