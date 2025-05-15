أمريكا تعرب لنتنياهو عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في غزة

القاهرة- مصراوي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلاله عن قلق واشنطن إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تطور موازٍ، توقعت حركة "حماس"، يوم الخميس، أن تبدأ عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، إلى جانب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في مفاوضات شاملة حول مختلف القضايا، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك استنادًا إلى تفاهمات جرت مع الولايات المتحدة، من دون أن تكشف عن تفاصيل هذه التفاهمات.

وحذّرت الحركة، في بيان نشرته عبر تطبيق "تليجرام"، من أن عدم الالتزام بهذه الخطوات، وعلى رأسها إدخال المساعدات، سيؤثر سلبًا على أي جهود لاحقة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى.

وأوضحت "حماس" أن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي كان أسيرا في غزة، جاء في إطار "مبادرة إيجابية" تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أفرجت يوم الإثنين الماضي، عن الجندي الإسرائيلي – الأمريكي عيدان ألكسندر، وسلمته إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون إقامة أي مراسم شعبية أو عسكرية. ويُعتقد أن ألكسندر كان آخر أسير أمريكي على قيد الحياة لدى الحركة.