مدعي عام الجنائية الدولية: مقطع فيديو تعذيب النائب الليبي المختفي صحيح

(د ب أ)

أكد مدعي عام الجنائية الدولية "كريم خان " اليوم الخميس، أن:" فيديو اختفاء النائب في البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي سليم وأصلي وسنواصل تحليل بعض الجرائم الأخرى في ليبيا".

وقال خان في إحاطته نصف السنوية حول عمل المحكمة على الحالة في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس،" جميعكم تذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي ".

وتابع خان: مقاطع الفيديو والصور: “سليمة وصحيحة.. جميعنا لا يعرف مصير النائب الدرسي بعد الفيديوهات التي تظهر تعذيبه.. هذا الرجل هو عضو برلمان، وجريمته أنه تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين".

وكان مقطع فيديو مسرّب أظهر عضو البرلمان إبراهيم الدرسي "مقيدا بالسلاسل وبملابسه الداخلية وحول عنقة سلسلة وعليه علامات الإعياء داخل سجن سري"، وفق قناة "ليبيا الأحرار".

كما أوضحت المشاهد إبقاء الدرسي في حالة يرثى لها، بعد كسر أسنانه الأمامية، كما ظهر إلى جانب الدرسي شريط من الأدوية ملقى على الأرض في مكان الاختطاف.