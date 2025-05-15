بالطريقة التقليدية.. مشاهد من استقبال ترامب في الإمارات "فيديو"

وكالات

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، باستقبال رسمي وشعبي مميز لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وذلك في مطار الرئاسة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف فرق موسيقية وأهازيج شعبية إماراتية، تفاعل معها ترامب بابتسامة ولوّح بيده للفرق المشاركة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

ورافق الطائرة التي أقلت الرئيس الأمريكي إلى أجواء الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية، حيث استأذن قائد السرب ترامب بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحبا بزيارته إلى الدولة.

ومن المقرر أن يعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قمة ثنائية مع الرئيس ترامب، تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.