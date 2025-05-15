حماس توجه رسالة إلى ترامب وتبدي استعدادها للتخلي عن حكم غزة (تفاصيل)

وكالات

أكد مسؤول بارز في حماس، الخميس، أن الحركة تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة، بينما تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على التوسط في اتفاق.

وفي حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية للحركة في غزة باسم نعيم، إن حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء و"مباشرة مع بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية".

وأضاف أن حماس تدعو إلى "تبادل أسرى، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية"، وذلك بعد وقف الحرب.

كما تطرق نعيم إلى إمكانية تنحي حماس، التي تولت سلطة غزة منذ عام 2006، عن حكم القطاع، من أجل تحقيق السلام.

وتابع لـ"سكاي نيوز" البريطانية: "أبلغنا الأمريكيين أيضا أننا مستعدون مجددا لتسليم الحكم فورا إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحرب".

وأضاف أن حماس "قبلت مقترح السلام المصري، الذي يتحدث عن تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة وغير تابعة سياسيا لإدارة قطاع غزة".

وقال نعيم: "قبل ذلك، طالما أننا شعب محتل، فلنا كل الحق في مواصلة الدفاع عن شعبنا ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل، بما في ذلك المقاومة".

وتوجه المسؤول البارز في حماس بحديثه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي الذي يزور المنطقة حاليا، قائلا إنه يعتقد أن "ترامب لديه القدرة والإرادة للوصول إلى هذا الوضع السلمي".

وقال: "غزة وسكانها يستحقون، كغيرهم من الشعوب في كل مكان، العيش بسلام وكرامة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي قادر على تحقيق ذلك إذا مارس ضغطا كافيا على الإسرائيليين لإنهاء هذه الحرب فورا، ونحن مستعدون للتعاون معه لتحقيق هذا الهدف المتمثل في منطقة أكثر سلاما".