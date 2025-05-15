إعلان

لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل

07:02 م الخميس 15 مايو 2025

زعيم المعارضة يائير لبيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم المعارضة يائير لبيد بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوصل إلى صفقة تبادل ممكن، وإنهم على بعد خطوة من قرار في الكابينت من أجل تحقيق ذلك.

وأشار لبيد إلى أنه أكد لنتنياهو استعداد المعارضة لتوفير شبكة أمان برلمانية تتيح للحكومة إتمام الصفقة وإعادة الأسرى.

كان عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وجه اليوم الخميس، نقدًا حادًا لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه قطاع غزة، معتبرًا أنها تشكل خطرًا على مستقبل الإسرائيليين.

جاء ذلك في مقال مشترك مع العقيد احتياط أودي أفينتال، الخبير في الاستراتيجية وتخطيط السياسات، نُشر على موقع القناة "12" الإسرائيلية، تحت عنوان "نتنياهو يدفن مستقبلنا في رمال قطاع غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زعيم المعارضة يائير لبيد يائير لبيد يلتقي نتنياهو التوصل لصفقة تبادل الأسرى إتمام الصفقة وإعادة الأسرى الكابينت الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟