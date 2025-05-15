لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل

وكالات

قال زعيم المعارضة يائير لبيد بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوصل إلى صفقة تبادل ممكن، وإنهم على بعد خطوة من قرار في الكابينت من أجل تحقيق ذلك.

وأشار لبيد إلى أنه أكد لنتنياهو استعداد المعارضة لتوفير شبكة أمان برلمانية تتيح للحكومة إتمام الصفقة وإعادة الأسرى.

كان عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وجه اليوم الخميس، نقدًا حادًا لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه قطاع غزة، معتبرًا أنها تشكل خطرًا على مستقبل الإسرائيليين.

جاء ذلك في مقال مشترك مع العقيد احتياط أودي أفينتال، الخبير في الاستراتيجية وتخطيط السياسات، نُشر على موقع القناة "12" الإسرائيلية، تحت عنوان "نتنياهو يدفن مستقبلنا في رمال قطاع غزة".