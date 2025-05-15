بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي
06:33 م الخميس 15 مايو 2025
وكالات
زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، الخميس.
وكان ترامب وصل إلى أبوظبي، الخميس، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات.
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي ترامب، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.
الرئيس ترامب في مسجد الشيخ زايد في الإمارات pic.twitter.com/SJaG63r8sB— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 15, 2025
ترامب يزور مسجد الشيخ زايد مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي زيارة ترامب لدولة الإمارات الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
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