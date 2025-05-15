بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

وكالات

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، الخميس.

وكان ترامب وصل إلى أبوظبي، الخميس، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي ترامب، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.