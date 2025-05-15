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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله

06:05 م الخميس 15 مايو 2025

وزارة الخزانة الأمريكية

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وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بحزب الله في لبنان، منهم مسؤولان كبيران، وذلك لدورهم في تنسيق التحويلات المالية لصالح الحزب، بحسب البيان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحا في كلمته أن هذا القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة".

وأكد ترامب أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى هذه الخطوة.

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وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن تفرض عقوبات شخصيات مرتبطة بحزب الله العقوبات المفروضة على سوريا
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