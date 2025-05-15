ترامب: لم يكن بوتين ليذهب إلى تركيا قبل أن ألتقيه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليذهب إلى تركيا قبل أن يلتقيه.

‏ وشدد ترامب، على أنه لن يحدث شيء بشأن السلام في أوكرانيا حتى يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و‏أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للذهاب إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات السلام مع أوكرانيا.

‌‏وأشار بيسكوف، إلى أنه لا توجد تحضيرات للقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إنه سيناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والشركاء الآخرين ملف المفاوضات الروسية الأوكرانية ويأمل التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأكد فيدان، أن روسيا وأوكرانيا متفقتان بشأن وقف إطلاق النار لكنهما مختلفتان بشأن كيفيته، مشيرا إلى أن على موسكو وكييف تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأوضح فيدان، أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و"نأمل أن ينجح ذلك".

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغيّب عن الحضور فيما وصل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها.