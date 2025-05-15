أكسيوس: واشنطن قدمت لإيران مقترحًا بشأن اتفاق نووي بالجولة الرابعة من المفاوضات

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت لإيران مقترحا مكتوبا بشأن اتفاق نووي خلال الجولة الرابعة من المفاوضات.

وأشار المسؤول الأمريكي والمصدران المطلعان، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عاد إلى طهران حاملا معه مقترحا للتشاور مع القيادة الإيرانية.

‌‏في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تريد أن تنجح في المفاوضات مع إيران و"أعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق".

وأشار ترامب، إلى أنه يريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، موضحا أن إدارته تخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحمي منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "نؤمن بالسلام عبر القوة ونريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران".

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة تصنع أفضل أنظمة التسليح في العالم، مشيرا إلى أن "الطائرات المسيرة باتت تلعب دورا مهما في النزاعات ورأينا ذلك بأوكرانيا".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني كبير، الخميس، إن طهران يمكن أن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب في اتفاق نووي يتم إبرامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.