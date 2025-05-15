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الجزائر.. مصرع وإصابة 36 شخصًا بسبب التقلبات الجوية

05:33 م الخميس 15 مايو 2025

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الجزائر - (د ب أ)

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الخميس، بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين، جراء انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد بقرية أولاد عبيد الله في ولاية الجلفة، 300 كيلومتر جنوبي الجزائر.

وجاء ذلك على خلفية التقلبات الجوية التي ضربت العديد من مناطق البلاد.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن من بين المصابين، ضحية تعرض لإصابة بليغة في اليد، مشيرا إلى إنقاذ شخصين من على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بالمكان المسمى "حي بنات بلكحل".

وكشف عن إنقاذ 5 أشخاص من على متن سيارتين عالقتين بسبب ارتفاع منسوب مياه واد كريرش ببلدة الشارف، ومياه واد مطريحة ببلدة الإدريسية.

وسجل جهاز الدفاع المدني عدة تدخلات لعناصره بولايتي المسيلة وتيارت.

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الجزائر مصرع اشخاص
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