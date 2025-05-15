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تركيا: هناك محرقة تحدث الآن أمام البشرية جمعاء في غزة

05:28 م الخميس 15 مايو 2025

هاكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات التركي

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وكالات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن هناك محرقة تحدث الآن أمام البشرية جمعاء في قطاع غزة.

وشدد فيدان، على أنه يجب إنجاح المساعي لإدخال المساعدات إلى غزة، معربا عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة تمهيدا لإعادة إعمار القطاع.

وقال وزير الخارجية التركي، إن ما يحصل في غزة من مجاعة عار على الإنسانية ويجب العمل على حل الدولتين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، بارتقاء ما يزيد عن 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بجثامين الشهداء الذين أعدمتهم في طمون قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة طمون وفجّر مقهى في طوباس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى طمون جنوب طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تلتحق بها تعزيزات عسكرية تتضمن جرافة، موضحين أن جنود الاحتلال استهدفوا المنزل بالأسلحة وقذائف "الإنيرجا".

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هاكان فيدان غزة إدخال المساعدات إلى غزة
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