فيديو اقتحام منزل "الدبيبة" رئيس الحكومة الليبية.. ما حقيقته؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يقولون إنه يوثق لحظة اقتحام محتجين لمنزل رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين قوات حكومية ومجموعات مسلحة منذ مساء الإثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة مشاهد لاشتباكات وتحركات عسكرية في عدد من مناطق العاصمة خلال الأيام الماضية، على الرغم من تأكيد الحكومة سيطرتها على الوضع.

ولقي الفيديو انتشار واسعا، وحصد عشرات آلاف المشاهدات عبر مختلف المنصات، مرفقًا بتعليق: "مشاهد من اقتحام وحرق منزل عبدالحميد الدبيبة في منطقة النوفليين بطرابلس".

وكشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" بالعربية، أن المقطع قديم ولا يمت بصلة إلى الأحداث الجارية في ليبيا، بل يعود إلى العراق، وتحديدًا إلى 25 أكتوبر 2019، حين أقدم متظاهرون على اقتحام منزل رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، في مدينة الحلة بمحافظة بابل.