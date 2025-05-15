إعلان

إسرائيل: "لواء القدس" رقم 16 ينتهي من عملياته بشمال غزة

05:03 م الخميس 15 مايو 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

انتهت عناصر "لواء القدس" رقم 16 من عملياتها في حي الشجاعية ومنطقة "درج التفاح" بشمال قطاع غزة، بعد تدميرها أكثر من 600 موقع للبنية التحتية التابعة لحركة حماس في المنطقة خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القول، إن قوات لواء القدس، بالتعاون مع مهندسي وحدة الهندسية القتالية النخبة "ياهالوم"، عثرت على مئات الأمتار من الطرق المهمة تحت الأرض، والتي تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، ودمرتها، وفق مزاعمه.

وحل جنود احتياط محل قوات لواء القدس، لمواصلة العمليات في غزة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل غزة تل أبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة
خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت