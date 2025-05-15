الكرملين: بوتين لا يخطط للذهاب إلى إسطنبول ولا تحضيرات للقاء مع ترامب

وكالات

‏أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للذهاب إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات السلام مع أوكرانيا.

‌‏وأشار بيسكوف، إلى أنه لا توجد تحضيرات للقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول تعتمد على من يقف وراء كييف.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن برلين وباريس ولندن لا يمكنها الانضمام لمفاوضات وقف حرب أوكرانيا بينما تدعم كييف بالأسلحة.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن أوروبا مصممة على مواصلة وتصعيد العمليات القتالية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف الرئيس لمحادثات إسطنبول هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام طويل الأمد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، استعداد موسكو للانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الوفد الروسي موجود في مدينة إسطنبول التركية ومستعد للعمل الجاد في المفاوضات، موضحة أن الدول الأوروبية تهدد روسيا بفرض عقوبات جديدة لكن لغة التهديد لن تجدي نفعا.

ووصل الوفد الروسي مدينة إسطنبول التركية من أجل المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت طائرة الوفد إلى مطار أتاتورك، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضين الروس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المفاوضات مع الوفد الأوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح إجراء مباحثات مباشرة في اسطنبول.

ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء أن فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي.