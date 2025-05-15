إعلان

خلال تفقد جثمان ابنها.. قوات الاحتلال تطلق النار على أم فلسطينية في طمون- صورة

05:01 م الخميس 15 مايو 2025

قوات الاحتلال تطلق النار على أم فلسطينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشر المركز الفلسطيني للإعلام، صورة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يطلقون النار على أم تتفقد جثمان ابنها الذي ارتقى شهيدًا بنيرانهم وسط أحد شوارع قرية طمون بغزة.

وقالت مصادر فلسطينية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بجثامين الشهداء الذين أعدمتهم في طمون قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة طمون وفجّر مقهى في طوباس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى طمون جنوب طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تلتحق بها تعزيزات عسكرية تتضمن جرافة، موضحين أن جنود الاحتلال استهدفوا المنزل بالأسلحة وقذائف "الإنيرجا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال اطلاق نار على أم فلسطينية المركز الفلسطيني للإعلام جنود الاحتلال الإسرائيلي قرية طمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة
خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت