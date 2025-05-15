خلال تفقد جثمان ابنها.. قوات الاحتلال تطلق النار على أم فلسطينية في طمون- صورة

وكالات

نشر المركز الفلسطيني للإعلام، صورة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يطلقون النار على أم تتفقد جثمان ابنها الذي ارتقى شهيدًا بنيرانهم وسط أحد شوارع قرية طمون بغزة.

#عاجل | الاحتلال يطلق النار تجاه والدة أحد الشبان خلال محاولتها إلقاء نظرة الوداع على جثمان نجلها داخل المنزل المحاصر في طمون. pic.twitter.com/GDsArkX44T — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2025

وقالت مصادر فلسطينية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بجثامين الشهداء الذين أعدمتهم في طمون قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة طمون وفجّر مقهى في طوباس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى طمون جنوب طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تلتحق بها تعزيزات عسكرية تتضمن جرافة، موضحين أن جنود الاحتلال استهدفوا المنزل بالأسلحة وقذائف "الإنيرجا".