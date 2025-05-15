عبد العاطي يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة بغداد.

وهنّأ عبد العاطي التهنئة نظيره الصومالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، لافتا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي ودفع أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال الشقيق، وضرورة العمل على تعزيز جهود الأمن والاستقرار، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.

كما جدد وزير الخارجية، التزام مصر بالمشاركة الفعالة في الجهود الإفريقية المشتركة لدعم بناء القدرات الصومالية وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، منوها إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف دعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، بما يضمن قيامها بأداء مهامها بكفاءة وفعالية.

وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على الأمن والاستقرار، في إطار من الاحترام الكامل للسيادة الصومالية.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم لتحقيق الاستقرار في الصومال، مثمنا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، استجابة لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية، كما أكد على حرص الحكومة الصومالية على توثيق أواصر التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.





